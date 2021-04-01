Özgür Özel Devlet Bahçeli’yi Kılıçdaroğlu’nu hedef aldığına pişman etti! Olay açıklama!





CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özgür Özel MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünkü açıklamalarına yanıt verdi. Özgür Özel Devlet Bahçeli'nin eski konuşmalarını hatırlatarak şunları kaydetti: AK Parti artık tek başına seçim kazanamayacak hale gelmişken, 24 Haziran’da baskın seçim yapıp, ülkenin başına oturan Devlet Bahçeli’dir. Bugün çiftçinin, emeklinin, emekçinin, karnı aç uyuyanların sorumlusu Devlet Bahçeli’dir. Ülkeyi AK Parti’ye mahkûm eden Devlet Bahçeli’dir. Sayın Bahçeli’nin Anayasa Mahkemesi ile ilgili ifadeleri… Ne desek boş. İki noktanın altını çizip değerlendirmemi yapayım. Dilekçe usulü eksiklikler dolayısıyla iptal edildi. Anayasa Mahkemesi, iade ediyor. MHP Genel Merkezi’nde hazırlanmıştı demek ki MHP düzgün yazacak bir ekibe sahip değil. Hem size hem Cumhuriyet Başsavcısı’na hediyeyi anca yetiştirdiler. Hiçbir partinin kapatılmasını doğru bulmayız. Hiçbir partinin kapatılmasına rıza göstermeyiz. Sayın Bahçeli, her istediğiniz olsun istiyorsunuz ya… Anayasa Mahkemesi’ni kapatırsanız, HDP’yi kim kapatacak? BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #özgürözel #devletbahçeli #tbmm #meclistv #haber #siyaset #politika #hdp #receptayyiperdoğan #mhp #akparti #aym #anayasamahkemesi #yurttaştv