CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısındaki konuşmasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik Ankara Çubuk'ta yaşananların görüntülerini izlettirmesine ilişkin çok sert sözlerle cevap verdi. Özgür Özel Erdoğan için "Yüce divana gitmesini isteyeceğiz" ifadelerini kullandı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #özgürözel #kılıçdaroğluçubuk #yücedivan #receptayyiperdoğan #kemalkılıçdaroğlu #haber #haberler #haberizle #ankaraçubukchp #chp #akp #akparti #kılıçdaroğluankaraçubuk
Anasayfa Alaturka Online Özgür Özel Erdoğan’ın izlettiği o görüntülere ateş püskürdü! “Yüce divana gitmesini isteyeceğiz!”