CHP Grupbaşkanvekili Özgür Özel TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Mülteci politikasına değinen Özel İngiltere Savunma Bakanlığı'nın sığınmacıları içeren yayınladığı makaleyi Dışileri Bakanlığı'nın 'ürkek bir yalanlama' ile cevap vermesine isyan etti. Fahrettin Altun'un sözlerine de değinen Özel makelede Türkiye ifadesinin olmadığı çarpıtıldığı açıklamasına çok sert tepki verdi.
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Anasayfa Alaturka Online Özgür Özel: Fahrettin Altun baltayı taşa vurdu! Böyle şapa oturursun!