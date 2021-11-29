Özgür Özel Fuat Oktay’a baka baka ateş püskürdü! Erdoğan’ın o sözlerini okudu! Tartışma çıktı!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında tansiyon yükseldi Özgür Özel masaya vura vura konuştu. Erdoğan'ın o sözlerini okuyunca AKP'liler laf atmadan duramadı BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN
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Anasayfa Alaturka Online Özgür Özel Fuat Oktay’a baka baka ateş püskürdü! Erdoğan’ın o sözlerini okudu!...