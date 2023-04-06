Özgür Özel: İnce ile hala yol alınabilir

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Kılıçdaroğlu’nun Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile görüşüldüğünü ve teklif götürüldüğünü ancak uzlaşmaya varılamadığını açıklaması Ankara kulislerini hareketlendirdi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasına İnce, “Kamuoyunda bu konu ile ilgili tepkileri bastırmak için olsa gerek adayların kesinleşmesinden sonra hatırlı dostları araya sokarak bazı teklifler yapılıyormuş gibi yapılmıştır.” diyerek yanıt verdi.

CHP eski milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Fikri Sağlar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde Muharrem İnce ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Sağlar, İnce’nin adaylıktan çekilme talebini kabul etmediğini açıkladı.

“İNCE BU SEÇİMİ BİRİNCİ TURDA BİTİREBİLİR”

CHP Kurmayları ve İnce arasında karşılıklı açıklamalar gün boyu sürerken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de bugün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında konuya dahil oldu.

Muharrem İnce’nin Kemal Kılıçdaroğlu’na destek olması ile ilgili ‘halen yol alınabileceğini’ belirten Özel, “Adaylıklar kesinleşti ama bundan sonra İnce bu seçimi birinci turda Kılıçdaroğlu kazanmalı tek adam rejimi bitmeli dediği anda bu iş zaten birinci turda bitecektir” dedi.

“İKİ KEZ GÖRÜŞTÜ SONUÇ ALAMADI”

Kılıçdaroğlu’nun Muharrem İnce ile yaptığı resmi görüşmeye katıldığını hatırlatan Özel, o görüşme sırasında bir pazarlık yapılmadığını ancak sonrasında Grup Başkanvekili Engin Altay’ın iki kez görüşme gerçekleştirmesine karşın bir sonuç alınamadığını anlattı.

Özel, şunları söyledi:

“Birinci turun önemini hepimiz biliyoruz. Kamuoyundaki niye anlaşamıyorsunuz beklentisi üzerine Engin Altay kendisiyle o gün akşam görüştü. Daha sonra ertesi sabah bir görüşme yaptılar. Bu görüşmelerin sonucunda hep birlikte kazanacağımız ve ilk turdan sonra ülkeyi birlikte yöneteceğimiz bir imkan olur munun şartlarını aradık. Sorduk. Bu müzakerelerden bir sonuç alamadık maalesef.

“HALEN YOL ALINABİLİR”

Görüşmeler o aşamada bitti. O günden bugüne resmi bir görüşme yok. İnce’nin de teyit ettiği Fikri Sağlar bir mutabakat sağlamış olsa partimize bunu söyler, yol alınabilirdi. Halen alınabilir. Adaylıklar kesinleşti ama bundan sonra İnce bu seçimi birinci turda Kılıçdaroğlu kazanmalı tek adam rejimi bitmeli dediği anda bu iş zaten birinci turda bitecektir.

Demediği durumda bizim elimizdeki anketler seçimi birinci turda kazanacağımızı gösteriyor. İşin garanti olması, açık fark olması için, yüzde 50’nin üzerinde olması için formüller işleyebilir. İşlemezse yüzde 51’ler düzeyinde dörtlü bir yarışta kazanabileceğimizi gösteriyor.

“BİZ SAYIN İNCE’Yİ SEVİYORUZ”

Biz bu trendin çok daha bir noktaya gideceğini düşünüyoruz…Biz sayın İnce’yi seviyoruz. İnce’yi sevenleri de oy vermek isteyenleri de seviyoruz. Hepsini anlıyoruz. Bugünlerde onların nasıl davrandığını, nasıl bir umut içinde olduklarını, bu tek adam rejimini bitirmenin herkese çok iyi geleceğini hep birlikte hissediyoruz.

Bu açıdan biz asla ve asla germek tartışmak kırmak istemeyiz. Partimize emeği olan biridir. Kendi değimiyle partinin öz evladıdır. Ben hem İnce’ye ve onu seven herkese bir kez daha sevgilerimizi saygılarımızı bu güzel bahar gününde iletiyoruz. Diyoruz ki 14 Mayıs’ta birinci turun sonunda size söz bahar gelecek.”