Özgür Özel isyan etti: Bu terbiyesizliğin hesabı sorulur!





CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında HDP operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamaların yandaşlar tarafından hedef gösterilmesine isyan etti. Özgür Özel fotomontaj görüntülerle kendisinin hedef haline getirilmesine dayanamadı isyan etti. Özgür Özel "Bu küstahlığın, bu terbiyesizliğin hesabı sorulur. Utanç verici. Artık bunun adı gazetecilik değil. Ben bu zamana kadar hiçbir gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunmadım ama bunun hesabı sorulur. Buradan hepsinin gözünün içine bakarak söylüyorum. Ne yaparsanız yapın bir santim eğilmeyeceğiz. Korkutmak için yaptığınız her hadsizliğe karşı size meydan okuyoruz" diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #özgürözel #chp #hdp #fotomontaj #haber #politika #siyaset #gündem #canlıyayın #yurttaştv

Advertisements