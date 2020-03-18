Özgür Özel İsyan Etti! “Hulusi Akar Bu Görüntülere Ne Diyecek?”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Mustafa Kemal Atatürk’ün Harbiye’ye girişinin 121. yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen törende ayağa kalkmayan üç personelin ayağa kalkmadığın söyledi.

Özgür Özel Hulisi Akar ‘ın da katıldığı törende Atatürk’ün adının okunduğu sırada üç personelin ayağa kalmadığını belirterek “Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir açıklama yapılmadı. Bu üç personel hakkında bir soruşturma başlatıldı mı? Eğer başlatılmadıysa kendi YouTube kanallarından paylaşılan bu görüntüler nasıl hazmedilmektedir. Atatürk’ün manevi şahsiyetini daha önceki hastane ve hasta ziyaretleriyle rahatsız eden Hulusi Akar’ın söyleyecek bir şeyi var mıdır?” diye konuştu.

Korkusuz yazarı Ahmet Takan , skandal olayı “Harbiye, Atatürk düşmanları ile mi dolduruluyor?..” yazısında gündeme getirmişti.