Özgür Özel Meclis’te deşifre etti: Akşener, Demirtaş, Kaftancıoğlu ve Albayrak… Zamanlama manidar!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM Genel Kurulu’nda sosyal medya yasası ile ilgili konuştu.

Özgür Özel konuşmasında otoriter popülist liderlerin kendi iktidarlarını mutlaklaştırmak için bazı adımlar atmaya başladığını sosyal medya yasasının da bu anlama geldiğini söyledi.

İktidarın basına yönelik baskısından örnekler veren Özgür Özel “Birileri sosyal medyada yeşil top uygulaması başlattılar. 45 gün sonra pişman oldular. Önce Sayın Meral Akşener’e karşı Başak Demirtaş’a karşı, sonra Canan Kaftancıoğlu’na karşı, en nihayetinde Esra Albayrak’a sosyal medyada hakaret ettiler. Zamanlama manidar. Acaba birileri bizi psikolojik olarak buraya hazırlıyordu da biz farkında mı değildik? Türkiye’yi sosyal medya özgürlüğünde küme düşen 4. ülke yapacaksınız” dedi.

Özgür Özel “Sosyal medya şirketleri iki kural üstünde yürüyorlar. Bulundukları ülkelerin kanunlarına uyuyorlar, uyamazlarsa çekiliyorlar. Sizin Twitter’a, Whatsapp’a dur gitme diyeceğinizden emin değiliz. Küresel sermayenin hukuk güvenliği olmayan ülkelerden kaçtığını ifade eden Özgür Özel “Z kuşağı dislike dediler. O disliketan belki bugün kurtulursunuz ama gençlerin seçimde size vereceği dersten kurtulamazsınız” diye konuştu.