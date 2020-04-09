Özgür Özel O Bürokrata Ateş Püskürdü! AKP’nin WhatsApp Planını İfşa Etti!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özgür Özel bir kadının ‘nasıl evde kalayım, şu an dilenmekten geliyorum’ ifadelerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevden alınan İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür yardımcısı Nail Noğay’ı sert sözlerle eleştirdi.

Nail Noğay’a adeta eteş püsküren Özgür Özel “Hepimizin utanması gerekiyor” dedi.

Bir kez daha liyakatın önemine dikkat çeken Özgür Özel “İşte AKP bürokrasisi. Anası ne ise danası da o” ifadelerini kullandı.

Meclis gündemine gelen ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması için yeni bir kanun taslağını gösteren Özgür Özel “Anayasa değişikliğini her doğana göre değil de Erdoğan’a göre yaptıkları için 24 Haziran 2018’de Erdoğan’a göre yaptıkları için şimdi Erdoğan’a bile bol geliyor. Kendi Anayasasını ilk çiğneyen de Erdoğan” dedi.

“Artık yeni rejimin ar damarı çatladı” diyen Özgür Özel “Bakanlar kanun taslağı hazırlamışlar sektörden görüş soruyor. Bugün buna ihtiyaç duyuyorsanız demek ki rejim çöktü. Bu sektörden görüş sorulan kanun Meclis’e gelecek. Kanun teklifi vermek demokrasiler de bir sorun tespit edilir, görüş alınır. Artık sarayın hazırladığı metni milletvekillerine veriyorlar. Milletvekilleri kargo elemanına döndü. Bu olmaz. Bu milletvekillerini itibarsızlaştırıyor” diye konuştu.

Taslağın içinde öözden kaçan WhatsApp planına dikkat çeken Özgür Özel “En bilindiği WhatsApp olan çok sayıda haberleşme uygulamasının devletin denetimine alınacağı anlaşılıyor. İnsanların WhatsApp yazışmalarını izlemek ve denetlemek akla nereden geldi merak ediyoruz. Akıl alır gibi değil. Evde kalıyorlar. Yetmez kimse ile iletişim de kurmasınlar. Bu işi fırsatçılığa dönüştürdüler” dedi.

NAİL NOĞAY KİMDİR?

Nail Noğay, 1962 yılında Malatya’da doğdu. Nail Noğay, İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür yardımcısıydı. Sorumlu olduğu birim Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Çocuk Kulüpleri Birimi’ydi.