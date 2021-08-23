Özgür Özel polise “şerefsiz” diyen AKP’li vekile çok sert tepki gösterdi! “Alnını karışlarız!”

Yazan:
Alaturka Online
-



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Mersin'de aracını durduran polislere hakaret ettiği ortaya çıkan AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'a değinen Özel, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır için kullandığı ifadelere tepki göstererek 'Bunu yapanın alnını karışlarız!' dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #özgürözel #zeynepgülyılmaz #alimahirbaşarır #mersin #erdemli #receptayyiperdoğan #chp #akp #gündem #haber #siyaset #yurttaştv

Önceki haberMemur zam oranı belli oldu
Alaturka Online
https://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi Alaturka Online yıllardır Amerika'da en çok okunan ve takip edilen tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Alaturka - Amerika'daki Aileniz.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?