Özgür Özel polise “şerefsiz” diyen AKP’li vekile çok sert tepki gösterdi! “Alnını karışlarız!”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Mersin'de aracını durduran polislere hakaret ettiği ortaya çıkan AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'a değinen Özel, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır için kullandığı ifadelere tepki göstererek 'Bunu yapanın alnını karışlarız!' dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #özgürözel #zeynepgülyılmaz #alimahirbaşarır #mersin #erdemli #receptayyiperdoğan #chp #akp #gündem #haber #siyaset #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Özgür Özel polise “şerefsiz” diyen AKP’li vekile çok sert tepki gösterdi! “Alnını...