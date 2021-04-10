Özgür Özel resmen miting yaptı! Erdoğan’ı götürecek Cumhurbaşkanı adayını açıkladı!





CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel beraberindeki Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa İl Başkanı Semih Balaban ve ilçe başkanları ile Manisa Sarıgöl'de yaşanan don nedeniyle ürünleri zarar gören üreticileri ve vatandaşları ziyaret etti. Burada konuşan Özgür Özel resmen miting yaptı. AKP ve MHP'nin oy oranının anketlerde düştüğüne dikkat çeken Özgür Özel

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı götürecek cumhurbaşkanı adayını açıkladı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #özgürözel #chp #receptayyiperdoğan #akp #mhp #devletbahçeli #orhansarıbal #cumhurbaşkanı #erdoğan #cumhuriyethalkpartisi #haber #siyaset #politika #canlıyayın #yurttaştv