Özgür Özel Süleyman Soylu ile önce dalga geçti, sonra yerden yere vurdu! “Kendinden geçmiş meczup!”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile önce dalga geçen Özgür Özel daha sonra çok sert ifadelerle cevap verdi. Özgür Özel Süleyman Soylu için “Tam bir deliryum hali. Kendinden geçmiş meczup” ifadelerini kullandı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #özgürözel #süleymansoylu #tbmm #chp #meclistv #haber #siyaset #politika #gündem #canlıyayın #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Özgür Özel Süleyman Soylu ile önce dalga geçti, sonra yerden yere vurdu!...