Özgür Özel Süleyman Soylu’ya meydan okudu! “Cesaretin varsa…”

Yazan:
Alaturka Online
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Batman'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Özgür Özel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya meydan okuyarak "Cesaretin varsa çık karşıma. Elindeki anketi açıkla" diye seslendi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #özgürözel #süleymansoylu #chp #batman #anket #haber #siyaset #politika #yurttaştv

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