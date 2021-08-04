Özgür Özel THK uçaklarıyla ilgili şok gerçeği ifşa etti! AKP’li Başkan’ı yerden yere vurdu!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel AKP'li Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren'in skandal sözlerini yerden yere vurdu. Özel THK uçaklarıyla ilgili şok gerçeği ifşa etti. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #özgürözel #thk #akplibaşkan #chp #thkuçak #toki #yangın #ormanangınları #siyaset #politika #polemik #gündem #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Özgür Özel THK uçaklarıyla ilgili şok gerçeği ifşa etti! AKP’li Başkan’ı yerden...