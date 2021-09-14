Özgür Özel: Üç Mehmetçiği kim vurdu?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’den çarpıcı iddia… Özel, “Üç askerimiz İdlib’de şehit oldu. Bu şehitlerimizi kim vurdu? Hangi örgüt vurdu? DEAŞ ile El Kaide arasında bir örgüt varmış, gizemliymiş. Bu örgütün vurduğu söyleniyor. Buna bir açıklık getirin. Üç Mehmetçiği kim vurdu?” dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda gündeme dair bir basın toplantısı düzenledi. Özel; Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe, Piyade Uzman Çavuş, Ramazan Demir ve Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı’nın İdlib’de şehit olmasıyla ilgili konuştu:

– Bu şehitlerimizi kim vurdu? Hangi örgüt vurdu? Bu sırtı sıvazlanan cihatçılar, bir gazetenin değimiyle gizemli örgüt… DEAŞ ile El Kaide arasında bir örgüt varmış, gizemliymiş. Bu örgütün vurduğu söyleniyor. Buna bir açıklık getirin. Üç Mehmetçiği kim vurdu?

– O çok sevdiğiniz sırtını sıvazladığınız cihatçılar mı vurdu, vurmadıysa kim vurdu? Yoksa son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri’yle, Mısır’la sürdürdüğünüz diyalog ve Suriye politikasında AKP’nin, ABD ile yakınlaşmasıyla ilgili yeni konjonktüre birileri yine Mehmetçiğin kanı üzerinden ayar mı veriyor?

İlginizi Çekebilir MSB duyurdu: Saldırıda bir asker daha şehit oldu