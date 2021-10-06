Özgür Özel vergi cennetindeki o şirketi ifşa etti! Erdoğan ailesine mi ait?





Özgür Özel düzenlemiş olduğu basın toplantısında, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP Grup toplantısındaki sözleri üzerinden tiye alarak tepki gösterdi. Anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmesi konusuna değinen Erdoğan bu ifadeler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na aitmiş gibi söz etmesi Özel'e 'Pes' dedirtti. Özgür Özel bu ifadelerin İsmail Kahraman'a ait olduğunu söyleyerek Erdoğan'a isyan etti. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #özgürözel #bumerzşirketi #vergicenneti #erdoğan #ismailkahraman #chp #akp #siyaset #haber #gündem #yurttaştv