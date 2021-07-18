CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özgür Özel basın toplantısında yeni çift maaş skandalını açıkladı. Özgür Özel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü açıklamalarına da yanıt verdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #özgürözel #skandal #receptayyiperdoğan #chp #cumhurbaşkanı #cumhuriyethalkpartisi #haber #siyaset #tbmm #meclistv #sondakika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Özgür Özel yeni skandalı açıkladı! Erdoğan’a ‘kibir’ yanıtı! “Utanç verici!”