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5 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineÖzgür Özel'den Hüda Par yöneticisine çok sert tepki!

Özgür Özel’den Hüda Par yöneticisine çok sert tepki!

Alaturka Online
Alaturka Online

Özgür Özel’den Hüda Par yöneticisine çok sert tepki!

Alaturka Online
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Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

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