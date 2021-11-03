CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel "CHP ile aramızdaki puan farkı 15,5” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Süleyman Bey'in açıkladığı anketi kendisinden başka gören yok. Varsa açıklasın, hep beraber görelim. Sen 15'i bırak, 10'u bul yüzüne sür” diye yanıt verdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #özgürözel #süleymansoylu #anket #seçim #mhp #chp #akparti #akp #tbmm #seçimanketi #anketsonuçları #anketler #seçimler #haber #siyaset #politika #ekremimamoğlu #devletbahçeli #mansuryavaş #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Özgür Özel’den Süleyman Soylu’ya anket cevabı! Kendini tutamadı güldü!