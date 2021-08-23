CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sedat Peker'in videolarına değinen Özel Süleyman Soylu'nun 90 gün geçmesine rağmen iddialar karşısında sessiz kalmasına isyan etti. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #özgürözel #süleymansoylu #sezginbarankorkmaz #sedatpeker #128milyardolar #chp #receptayyiperdoğan #akp #siyaset #gündem
Anasayfa Alaturka Online Özgür Özel’den Süleyman Soylu’yu zora sokacak sorular! “SBK’ya kimler kol kanat gerdi?”