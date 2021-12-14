CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Özgür Özel TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinde kötü bir karaktere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Geliyor gelmekte olan" sloganının söyletilmesine çok sert tepki gösterdi. Özgür Özel yapılanın terbiyesizlik olduğunu söyledi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #özgürözel #trt #geliyorgelmekteolan #chp #teşkilat #tbmm #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Özgür Özel’den TRT dizisindeki o sahneye çok sert tepki! “Terbiyesizlik!”