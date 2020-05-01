Özgür Özel’e tehdit ne anlama geliyor
Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, Kamuoyu araştırmasının sonuçları, AKP ve MHP’nin oylarındaki düşüş, Diyanet İşleri Başkanı’nın beyanının nasıl okunması gerektiği değerlendirildi.
Programda, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e gelen tehdit kınanırken ayrıştırıcı dilin sonuçlarının olacağı vurgulandı.
Tele1’e RTÜK tarafından verilen 1 Ayda üçüncü ceza da eleştirildi.
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