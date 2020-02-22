Özgürlükler üzerindeki baskı neden artıyor? – Demokrasi Arenası (21 Şubat 2020)





Ekranların en özgür tartışma platformu Demokrasi Arenası’nda bu hafta Gezi Direnişi kararı ve Türkiye ekonomisinde yaşanan kaos vardı. Programda, Türkiye’nin dış politikası masaya yatırıldı. Emekli Koramiral Türker Ertürk, CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu Gezi Davası’nda beraat kararını değerlendirdi. Halkın katılımıyla Etiler'deki Akatlar Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa, özgürlükler için mücadele veren sanatçılar Orhan Aydın ve Levent Üzümcü de katıldı. Sanatçılar toplum üzerinde artan baskıya dikkat çektiler.. Tele1'e destek olmak için:

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