Özhaseki: İftirada ve yalanda sınır tanımayan bir yapı içerisinde gidiyorlar

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, altı muhalefet partisi liderinin çalışmalarına değinerek “İftirada ve yalanda sınır tanımayan bir yapı içerisinde gidiyorlar. Bunlardan üzüntü duyuyoruz doğrusu. Bir iki stratejileri daha var. O da bu milletin önüne çıkıp ne yapacaklarını söylemiyorlar. Ekonomik olarak ne tür çözümler var, asla böyle bir şey bulamazsınız” dedi.

Partisinin Çankırı İl Danışma Meclisi Toplantısına katılmak üzere kente gelen AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, valilik, AKP İl Başkanlığı ve Çankırı Belediyesi’ni ziyaret etti. Özhaseki, ziyaretlerinin ardından 100’üncü Yıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen partisinin Çankırı İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.

Programda konuşan Özhaseki, şunları söyledi:

* “Hepimiz, AK Parti ailesi olarak başınızı dik tutabilirsiniz. Alnınız açık olsun ve her yerde şunu da söyleyebilirsiniz. Cumhuriyet tarihi boyunca gelmiş geçmiş ne kadar hükümet varsa, hükümet etme noktasında Allah’a hamdolsun hepsinden daha başarılıyız. Evet iddialı bir söz söylüyorum.

* Enerjide başarılıyız. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca kurulu gücümüz 30 bin megawatt idi şimdi 100 bin megawatt. Eğer yüz bin megawatta çıkarmasaydık dışarıda bu elektrikler yanmazdı. İnsanlar fabrikalarında işlerini göremezlerdi.

* Sağlıkta başarılıyız; pandemi gibi bir dönem atlattık. Bütün dünya sınıfta kalmışken bizim 17 tane büyükşehir hastanemizde ve devlet hastanelerimizde herkesin tedavisine birebir koşuldu, bir kuruş almadan orada en güzel hizmetler verildi.

* Ulaştırmada başarılıyız. Cumhuriyet tarihi boyunca 6 bin kilometre olan yol 30 bin kilometreye çıktı. Havaalanı sayımız 26’dan 56’ya çıktı, demiryolları, alt geçitler, üst geçitler onlarca. Geçmişte yapılanların misli misli fazlaca yapıldı.”

“SAVUNMA SANAYİİNDEKİ PROJELERİN DEĞERİ 75 MİLYAR DOLAR”

Özhaseki, savunma sanayiinde de önemli yatırımların olduğunu aktararak şunları belirtti:

* “Şu anda savunma sanayiinde 750’den fazla proje var ve savunma sanayiindeki bu projelerin toplam değeri de 75 milyar dolar. İHA’larımızı, SİHA’larımızı yapıyoruz ve dünyaya satıyoruz.

* Dün Suriye’de, Irak’ta ve dağlarda verdiğimiz mücadelede kendi yapmış olduğumuz İHA’ların, SİHA’ların faydasını anlatmakla bitiremeyiz.

* Azerbaycan’daki Ermenilerin işgal ettiği topraklardan kovulup atılmasında orada Türk’ün sesinin, damgasının, mührünün vurulmasında yine bizim savunma sanayiimizde yapmış olduğumuz bu başarıların baştan sona emeğinin olduğunu hepimiz itiraf etmeliyiz.”

“MİLLİ OLMAK GİBİ BİR DERDİNİZ OLMALI”

CHP’nin Deniz Baykal’dan sonra eksen değiştirdiğini ifade eden Özhaseki, şöyle devam etti:

* “TBMM çatısı altındaysanız, bu milletin vergilerinden alınan paraları maaş olarak cebinize koyup, evinizin geçimini sağlıyorsanız, milli olmak gibi bir derdiniz olmalı sizin. Yerli olmak gibi bir derdiniz olmalı. Fakat ne yazık ki bunları CHP’de göremiyoruz.

* Bu ülkenin milli meseleleri geldiğinde bekliyoruz ki onlarda bizim yanımızda yer alsınlar. Dimdik ayakta dursunlar. Evet, siyaseten farklı düşünüyoruz. Dünyaya farklı bakıyoruz. Olayların çözüm noktasındaki belki de söyleyebileceğimiz her şey farklı olabilir. Ama milli meselelerde bizim biraz daha farklı olmamız lazım.

* Ne yazık ki CHP, Deniz Baykal’dan sonra bir eksen değiştirdi. Deniz Baykal, kendine göre bir muhalefet anlayışı olan liderdi. Yerliydi ve milli bir adamdı. Cumhuriyet ilkeleri üzerinden, Atatürk ilke ve inkılapları üzerinden eleştirilerini sürdürürdü. Eyvallah, diyecek bir şey yok. Görüşlere saygı duyarız. Oy vermesek de tabii ki saygıyla karşılarız.”

“İFTİRA VE YALANDA SINIR TANIMAYAN BİR YAPI İÇERİSİNE GİRİYORLAR”

Özhaseki, altı muhalefet partisi liderinin çalışmalarına da değinerek şunları belirtti:

* “İftirada ve yalanda sınır tanımayan bir yapı içerisinde gidiyorlar. Bunlardan üzüntü duyuyoruz doğrusu. Bir iki stratejileri daha var. O da bu milletin önüne çıkıp ne yapacaklarını söylemiyorlar. Ekonomik olarak ne tür çözümler var, asla böyle bir şey bulamazsınız.

* Sosyal meselelere bakışta ne düşünüyorlar, bunları anlayamazsınız. Sadece bir dertleri var, Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Cumhur İttifakı gitsin, ne olursa olsun. E peki gidince ne olacak? Siz ne yapacaksınız? O 6 tane vatandaş, bir de masanın altına saklanmış 7’nci grup ortakları sokakta görseniz birbirinize selam vermezsiniz.

* Dertleri sadece ve sadece AK Parti’yi iktidardan uzaklaştırmak üzere kurgulu bir tezgah adeta. Bunca muhalefetin, bunca muhalifin olduğu yerde bir medeniyet doğmaz. Bunu hepimiz bilelim.” DHA