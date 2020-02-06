Özilhan’dan ekonomide olağanüstü uygulamalar uyarısı

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, TÜSİAD’ın Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yaptığı yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 2020 yılına geçmiş yıllara oranla biraz daha iyimser girdiğini belirtti.

Gerek Türkiye’de gerekse dünyada ekonomik endişelerin biraz daha azaldığını söyleyen Özilhan, “İş dünyasının beklentileri biraz daha iyileşmiş durumda. Dünya ekonomisinin bu yıl 2019’a oranla bir miktar hızlanması bekleniyor. Dünya ekonomisindeki olumlu hava, ülkemizi de olumlu etkiliyor. Enflasyon rekor yüksek seviyelerden indi, TL’deki istikrarsızlık azaldı, ve CDS primlerimiz düştü. Reel ekonomi de bir nebze nefes aldı.” dedi.

“UMARIM SAĞLIKLI VE KALICI KOŞULLAR SAĞLANIR”

Faizlerin düşmesiyle kamu bankaları öncülüğünde başlayan kredi büyümesine özel bankaların da katıldığını söyleyen Özilhan, “Tüketici kredilerindeki artış ertelenen iç talebi geri getiriyor. Büyümedeki canlanma bir süre sonra istihdam artışına da yol açacaktır. Fakat 2020’de ekonomiye hakim olan bu iyimserlikte olağanüstü tedbirlerin önemli bir etkisi var. Olağanüstü uygulamalar normalleşirse ekonomimiz normalden giderek uzaklaşır, öngörülebilirlik azalır. Bu nedenle umarım kalıcı ve sağlıklı piyasa koşulları bir an önce sağlanır. Ayrıca, başta jeopolitik riskler olmak üzere orta vadede bir dizi gelişme bu havayı bozabilir. Uzun vadede ise bugünkü resim daha karmaşık bir hal alıyor. Yirmi birinci yüzyıl başları, yirminci yüzyıl başlarına çok benziyor. Teknolojide, üretimde, yaşam tarzlarımızda, küresel sistemde, toplumsal yapıda çok derin, çok yaygın, çok hızlı değişimler meydana geliyor.” ifadelerini kullandı.