Özkoç: Afet bölgesi ilanı doğru bir adım, OHAL’e karşıyız

Özkoç Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, depremde can kaybının 8 bin 500’ü geçtiğini ifade ederek, “Bütün umudumuz daha fazla artmaması, ancak tablo ne yazık ki hiç de iç açıcı değil. Yaşamını yitirenlere rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altında hayat mücadelesi veren vatandaşlarımız var, Allah’tan onlara güç vermesini diliyorum” dedi. Özkoç özetle şunları söyledi:

*Deprem bölgesi, afet bölgesi ilan edildi ve ardından da OHAL ilan edildi, OHAL’le ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı Meclis’e sunuldu. Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülecek. Afet bölgesi ilanı aslında gecikmiş, anında o büyüklükteki bir deprem yaşanır yaşanmaz, bölge hızla afet bölgesi ilan edilmeliydi. Bütün bu yaşananların yaşanmaması için yapılması gereken tam da buydu. OHAL ise bizim için şu anda doğru bir karar değildir.

“HER ALANDA OHAL KARARNAMESİ ÇIKARTTINIZ”

*Bugün derdimiz mevzuat eksikliği değildir, siyasi irade yetersizliğidir. Milletimiz organize olmuş durumdadır, ancak devleti yöneten iktidar maalesef organize olamamıştır. Afet bölgesi ilanıyla uygulamaya geçen Afet Kanunu ve Anayasa, deprem bölgesinde hayat kurtarmak ve insanımıza yardım götürmek için her türlü imkanı ve olağanüstü yetkileri içeriyor. OHAL ilanı bu anlamda hangi gerekçeyle yapılıyor? İktidarın bize bunu hızlı bir şekilde açıklamasını bekliyoruz.

*Eğer OHAL kararıyla hızlı karar almak diyorsanız, cumhurbaşkanlığı sisteminde en çok da öne çıkarttığınız; ‘cumhurbaşkanlığı sistemi gelirse bürokrasi ortadan kalkacak, hızlı hareket edeceğiz’ söylemi değil miydi? Bugün Cumhurbaşkanı’nın isteyip de yapamadığı, kurumları, kuralları işletemediği tek bir alan var mı? Yapabilmesi için yetki var, fakat yetkisini millet menfaati için kullanmayan bir irade ortada duruyor.

*OHAL ilan edilirse Cumhurbaşkanı OHAL kararnamesi çıkartacak. Hepimiz 15 Temmuz sonrasında çıkarttığınız OHAL kararnamesinde neler yaptığınızı, çok iyi biliyoruz ve hatırlıyoruz.

*İlgili ilgisiz her konuda, her alanda OHAL kararnamesi çıkarttınız. On binlerce insanın hayatının nasıl mağdur edildiğine milletimiz şahit oldu. Hukuk yolları OHAL kararnamesine kapalıdır. Bu kararnameler, Anayasa Mahkemesi tarafından denetime tabi değildir. Yani çıkartılacak kararların yasaya uygun olup olmadığını Anayasa denetleyemeyecek.

*Biz ana muhalefet olarak ancak OHAL kanunları kanunlaştıktan sonra Anayasa Mahkemesi’ne taşıyabiliyoruz. Daha önce taşıdık, ne oldu biliyor musunuz? Anayasa Mahkemesi 4 yıl, 5 yıl sonra karar verdi. Olan oldu, yaşanan yaşandı, bitti, ondan sonra, tam 5 yıl sonra, yangın bittikten sonra, köz söndükten sonra… Hukuk katledildi, halkımızın hakkı yendi. AYM’nin ihlal kararlarıyla şimdi bu yenilen hakların ödenmesi söz konusu mudur!”

“OHAL’İN FARKI; DEVLETİN EL KOYDUĞU MALA PARA ÖDEMEMESİ”

Cumhurbaşkanına orantısız sürede orantısız yetki veren OHAL kararını reddettiklerini vurgulayan Özkoç, özetle şöyle devam etti:

*Cumhurbaşkanı’nın yeteri kadar yetkisi, Cumhurbaşkanı’nın yeteri kadar söz sahibi olabileceği yetkileri ve kararnameleri var. Onları uygularsa, zamanında yaparsa milletimiz bu felaketi bu kadar acı bir şekilde yaşamaz.

*Biz aynı zamanda OHAL yasasını çıkartmak isteyen bu iradeye, yani Recep Tayyip Erdoğan’a ve bu iktidara kesinlikle güvenmiyoruz. Afet Kanunu ile yapamayıp OHAL Kanunu ile yapacağınız temel şey nedir, milletimize anlatmak istiyorum:

*Her iki mevzuatın da uygulanmasında acil durum nedeniyle vatandaşın malına ve mülküne el koyabiliyor devlet. OHAL Kanunu çıksa da koyuyor, Afet Yasası çıksa da koyuyor. Ancak Afet Kanunu, vatandaşın malını mülkünü işgal ettikten sonra süreç bitince parasını götürüyor, vatandaşa veriyor. Devlet mağduriyeti gideriyor, vatandaşın mağduriyetini gideriyor, OHAL Kanunda ise herhangi bir ödeme yapılmıyor.

*Bölgedeki halkın malına mülküne belli gerekçelerle el koyacaksın; koy, eğer bu afeti bir an önce dindirmek için yapıyorsan koy, ama parasını vermeyeceksin… Niye? Neden vermeyeceksin? Millet çalışmış, didinmiş, üretmiş, vergisini ödemiş, her şeyini yapmış devlete karşı. Afet yasası var, git gereğini yap ama daha sonra onlara da sahip çık.

*Kasanda paran yok, bunu biz biliyoruz. 128 milyar dolar gibi milletin bütün mevduatlarını bir avuç kişiye peşkeş çektin, bunu biliyoruz. Onun için de sana güvenmiyoruz. Saray efradına dağıttığını da biliyoruz, peşkeş çektiğini de biliyoruz, o yüzden sana ve iktidarına güvenmiyoruz. Milletimizi mağdur edeceğini biliyoruz, o yüzden sana güvenmiyoruz.

“BÖYLE CEFAKAR BİR MİLLETE, PARMAK SALLAYAMAZSIN”

*Bu devlet, Kurtuluş Savaşı’nda çıkartılan Tekalif-i Milliye kararlarını sonuna kadar uygulamış, sonra milletimize olan borcunu kuruşuna kadar ödemiştir. Devletimiz, o zor günlerde dahi milletimize borçlu kalmamıştır, mağdur etmemiştir. Devletimiz güçlüdür, milletimiz güçlüdür. Milletimiz gereğini yapıyor, devletimiz de gereğini yapmak zorundadır.

*Milletimiz cefakar, canla başla deprem bölgesine koşuyor. Herkes yardım gönderiyor, milletimiz koordine olmuş durumda. Halk kendi arasında örgütlenerek yardım topluyor, bölgeye ulaştırmaya çalışıyor.

*Böyle bir milletin karşısına, böyle bir günde geçip böyle bir yüzle parmak sallayamazsın. Bunu yapamazsın, kim olursan ol yapamazsın!

*Böyle bir günde, böyle bir yüzle millete parmak sallayamazsın. Bu millet bir kişiden daha büyüktür. Bu millet bir kişiden daha onurludur. Bu millet bir kişiden daha değerlidir. Milletin moralini bozan sensin, devletin imkanlarını kullanamayan sensin, ordunun imkanlarını harekete geçirmeyen sensin.

*Millete parmak sallayamazsın, “savcıları harekete geçireceğim, hakimleri harekete geçireceğim” diye milleti sindiremezsin, korkutamazsın. Ortak acımızda birlik olmaya, ortak hareket etmek isteyen halkımıza karşı söylediğin sözlere bak; ‘Defter tutuyoruz, gün geldiğinde defterler açacağız.’ O defterleri senin yüzüne çalacağız. ‘Savcılarımız gereken işlemleri yapıyor.’ Savcılar milletin savcılarıdır, sarayın savcıları mı? Sen kimi korkutuyorsun, kimi tehdit ediyorsun?

“ASKERİ, NİYE ZAMANINDA GÖNDERMEDİNİZ”

Biz, halkına bu yüzle bakan bir siyasetçiye, böyle acılı bir günde halkını tehdit eden bir kişiye, halkına parmak sallayan bir kişiye, OHAL yetkisi vermeyiz kardeşim! Biz vermeyiz, gitsin böyle birisine Milliyetçi Hareket Partisi destek versin. Başkomutanlık sıfatıyla övünen Erdoğan, defterine şu cümleyi de yazsın: Orduyu yerinde, zamanında, gününde niye seferber etmedin? Neden yapmadın?

İletişim Başkanlığı, ‘Mehmetçiklerimiz yaraları sarmak için deprem bölgesine aralıksız intikal etmeye devam ediyor.’ diye açıklama yapıyor. Allah’tan korkun, utanın. Pazartesi sabahı niye intikal etmedi? Pazartesi akşamı niye intikal etmedi? Salı sabahı, salı akşamı niye intikal etmedi? O sırada ölen yavrularımız, o sırada babasının elini tutup da cenazesi enkaz altında olan babanın acısını neden dindirmek için askerimizi göndermediniz. Neden kışlada tuttunuz? Bu milletin canı sizin oyuncağınız mı?

Ülkemizdeki en büyük, en yaygın teşkilata sahip Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, bu milletin evladı olan Mehmetçiğin, askerimizin kurtarma çalışmalarına derhal gönderilmesi gerekiyordu. Askeri helikopterler kullanılabilirdi, sahra hastaneleri kurulabilirdi. Askerimizin katkısı, orada bir can dahi kurtarsa bir ömre bedeldi. Bunu engelleyen iradeye OHAL yetkisi vermeyiz. Senin, askeri derhal kışlasından çıkartıp milletimizle buluşturma yetkin vardı. Kullanmadın, inatla kullanmadın ama halkın karşısına geçip insanları azarladın. Sana OHAL yetkisi vermeyiz.”

“BECERİKSİZLİĞİN BEDELİNİ, MAALESEF MİLLETİMİZ CANIYLA ÖDÜYOR”

Engin Özkoç depremden sonra ilk 72 saatin büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, özetle şöyle devam etti:

*58. saatteyiz, şimdi mi askeri hızla sevk ediyoruz diye açıklama yapıyorsunuz. ‘O gün yeterince harekete geçemedik’ Siz mazeret makamı mısınız? 20 yıldan beri iktidardasınız, 20 yıldan beri depremle ilgili para topluyorsunuz, vergileri topluyorsunuz. Biz dedik ki, Milli Savunma Bakanına ben söyledim, dedim ki; ‘Parayla askerlik yaptırttığın bedelli çocuklarımıza depremle ilgili eğitim verin, büyük bir felaket yaşandığında onları seferber edin’ dedim. Yaptınız mı? Hayır.

*Vatandaşım bu soruları sorunca, milletimiz oradan feryat edince, bunu da dürüst basın mensupları yayınlayınca, bu suratla diyor ki: ‘Milletin moralini bozmayın.’ Milletin morali zaten bozulmuş. Millet enkaz altında, millet can derdinde, millet içecek çorba bulamıyor. Zamanında ekmek yetiştiremediniz, barınma ihtiyaçlarını sağlayamadınız, Mehmetçiği yanlarına koymadınız.

*İnsanların morali zaten bozuk. Evlerinde televizyonları başında olan insanlarımız ağlıyorlar. Deprem yaşamış, Sakarya’daki iller gibi yaşanan acıları bilen insanlarımız hem geçmişteki ölüleri için hem de enkaz altındakiler için ağlıyor. Beyefendinin morali bozuluyor ve tehdit ediyor.

*Şimdi sen bize laf söyleyeceğine kadar; ‘Cumhur İttifakı sahadadır’ diyen AKP sözcüne söylesene. Sen bunu söyleyeceğine, canlarımız enkaz altındayken, donarken, ‘her şey yolunda’ diyen, utanmayan Maliye Bakanına söylesene, 48 saat sonra ‘yavaş yavaş düzene girdik’ diyen diğer bakanlarına söylesene. Ülkemizde büyük bir acı var ama büyük de bir beceriksizlik var. Büyük bir beceriksizlik var… Maalesef terörde olduğu gibi afette de bunun bedelini milletimiz ödüyor. Maalesef insanlarımız canıyla ödüyor.

*Günlerdir uyku uyumayan, iğneyle kuyu kazan kurtarma ekipleri ve gönüllüler, büyük bir gayretle çalışıyorlar. Bölge elektrikten, doğalgazdan, hayati her türlü imkandan yoksun. Depremzedeler zaten büyük bir moral bozukluğu yaşıyor, devletimiz nerede diye feryat ediyorlar.

*Ülkede moral falan kalmış değil. Kimin buradan moral depolamaya çalıştığı, kimin kafasından tilkiler geçtiği bu suratla, yüzle ifade ediliyor. Sadece kendi iktidarlarını ve geleceklerini düşünenlerin milletten vazgeçtiğini hepimiz biliyoruz. Bugün hakikat ve dayanışmaya ihtiyacımız var.

*Zatıalilerinin moralini bizim düşünecek falan halimiz yok, onun moralini beşli çeteler düzeltsin, onun moralini yalakacılar düzeltsin, onun moralini milletin değil, sarayın bakanları düzeltsinler.

*Bu arada biz yandaş medyanın haberleri verirken taraflı verdiğini görüyoruz ama şunu da biliyoruz: Bir de ikiyüzlü medyacılar var. Böyle bir afet gününde rant peşinde koşan ikiyüzlü medyacılar var. Onları da biz biliyoruz; paylaşacağız milletimizle ve asla onları unutmayacağız. Böyle zamanda milletin sesi üzerinden pazarlık yapan kirli zihniyetleri biz milletimizle paylaşacağız.