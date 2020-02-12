Özlem Yıldız öpüşmeyi kesmiş!

Sunucu Özlem Yıldız, alışveriş için çıktığı Nişantaşı’nda muhabirler tarafından görüntülendi. Yıldız, kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle yanıt verirken, virüslerle ilgili önlemlerinden de bahsetti.

Yıldız önceki gün AVM’de görüntülendi. Alışveriş için Nişantaşı’na geldiğini söyleyen Yıldız kimse ile öpüşmediğini söyledi. ‘Etrafta virüs var, tehlike dolaşıyor, bizde adet sarılıp öpüşmek ama artık öpüşmüyorum, öpmeyince de soğuk duruyorsun diyorlar ama varsın desinler hasta olmaktan iyidir’ dedi.

Geçtiğimiz hafta bir düğüne katıldığını söyleyen Yıldız ‘Düğünde de fark ettim kimse öpüşmüyor’ dedi.