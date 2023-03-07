ÖZLEMLE ANIYORUZ

Basın dünyasının duayen isimlerinden biri olan Ertuğrul Akbay, bugün saat 11.00’de ölümünün dördüncü yılında İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anılacak… SÖZCÜ Gazetesi’nin sahibi Burak Akbay’ın babası olan Ertuğrul Akbay, 1939 yılında dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimini tamamladı ve mesleğe 1965 yılında Hürriyet Gazetesi spor servisinde başladı. Ardından Günaydın Gazetesi’nde yurt dışı muhabiri olarak görev yaptı.

24 SAAT ÇALIŞAN GAZETECİ

1985 yılında Gölge Adam adıyla kendi gazetesini çıkararak iş dünyasındaki yolsuzlukları ortaya çıkarması mesleğindeki ününe ün kattı. 1989 yılında Gırgır ve Fırt dergilerini satın aldı. Mesleğine aşık olan Ertuğrul Akbay, “24 saat çalışan gazeteci” unvanıyla anıldı. Geçirdiği ani rahatsızlık sonucu 2 Mart 2019 günü hastaneye kaldırılan Ertuğrul Akbay, 7 Mart 2019 günü hayata veda etti.

Milyonlara genç ve sağlıklı kalmanın yollarını gösterdi

2013‘te Yaş 75 Yolun Yarısı adlı kitabıyla milyonlara genç ve sağlıklı kalmanın anahtarlarını sunan Ertuğrul Akbay, bu konuda verdiği konferanslar ve televizyon röportajlarıyla herkese rehberlik yaparak sporun ve sağlıklı beslenmenin yollarını gösterdi. Akbay bu konuda şu açıklamayı yapmıştı: “Gazeteci olmam sayesinde ayak basmadığım kıta kalmadı, her gittiğim coğrafyanın bilinmeyenlerini keşfedip okurlarıma eksiksiz aktarmaya çalıştım.”

Gündem yaratan röportajlar hep onun imzasını taşıyordu

TÜRK Basını’nda röportaj denilince akla ilk gelen isimlerden biriydi Ertuğrul Akbay… Ayak basmadığı kıta kalmadı. Kongo’daki Pigmelerle ilgili yaptığı yazı dizisi çok ses getirdi. Hint Fakirleriyle aylarca birlikte yaşayıp izlenimlerini okurlarla paylaştı. Hollywood starlarından dünya liderlerine kadar gündem yaratan röportajlarda her zaman onun imzası oldu. Türk siyasetinde Celal Bayar’dan Süleyman Demirel’e, Bülent Ecevit’ten Necmettin Erbakan ve Turgut Özal’a kadar pek çok lider bilinmeyenlerini hep ona açıkladı.

Demirel ile yaptığı röportaj o dönem büyük ses getirdi.

Yıl, 1979. Ertuğrul Akbay, Ecevitler ile kahvaltıda…

Hollywood yıldızı Brooke Shields ile birlikteyken…

‘Ne yöneticilik ne patronluk muhabirlik bambaşka’

ERTUĞRUL Akbay, “Yaş 75 Yolun Yarısı” adlı kitabında, gazetecilik anılarına da geniş yer vermişti. Akbay’ın gönlünde muhabirlik başka bir yerdeydi… Kendi kaleminden şöyle anlatıyor: “Ne genel yayın müdürlüğü, ne de patronluk beni tatmin etmedi. Muhabirlik bambaşka… O hırsı… O heyecanı inanın hiçbir şeyde bulamadım. Hele hele başka gazeteleri atlatma zevki yok mu? Bunu ne paraya ne de başka bir şeye değişirim. Öyle ki 24 saat çalıştığım olurdu. Ama yorulduğumu, uykusuzluğumu hissetmezdim bile…”

Akbay, Kafkaslar’da…

Kongo’daki Pigmeler’in arasında…

Ertuğrul Akbay, Hint fakirleri arasında.

Onu en fazla sarsan şeylerin başında yazısında bir başkasının resmi bulunmasıdır. Bu yüzden gazetedeki foto muhabirleriyle arası limonidir. Özel işlere yalnız gider. Türkan Şoray’ın röportajını hazırlarken onu diğer objektiflerden kaçırmak için yememiş, içmemiş, uyumamıştır.