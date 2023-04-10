Öztrak: 98 ülkenin nüfusundan fazla işsizimiz var

CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, sosyal medya hesabından Türkiye’deki işsizlik rakamları ve cari açığa ilişkin dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Mevsim etkisinden arındırılmış gerçek işsizlik sayısını gösteren bir grafik paylaşan Öztrak şu değerlendirmede bulundu:

“İŞSİZ VATANDAŞLARIMIZIN SAYISI 8 MİLYON 941 BİN KİŞİYE ULAŞTI”

“Hükümetin başarısı, vatandaşlarına ne kadar iş bulabildiğiyle ölçülür. Gerçek işsiz sayısı mevsim etkilerinden ayıklandığında; Bir yılda 948 bin kişi arttı. Bunun 569 bini son bir ayda işsizler ordusuna katıldı.

*İşsizlik oranında dünyadaki rakiplerimizin arasında Surinam, Tanzanya, Belize var. Memleketimizde, işsiz vatandaşlarımızın sayısı ise 8 milyon 941 bin kişiye ulaştı. Bu, dünya üzerindeki 98 ülkenin nüfusundan fazla…”

“İLK 2 AYDA 18,8 MİLYAR DOLAR CARİ AÇIK VERDİK”

İlk 2 ayda 18,8 milyar dolar cari açık verdiğini belirten Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

“Saray’ın ‘Devalüasyon yoluyla cari fazla verme, uluslararası rezervleri artırma ve enflasyonu düşürme’ balonu patlamaya devam ediyor. İlk 2 ayda 18,8 milyar dolar cari açık verdik. Bu, geçen yılın %54 üzerinde. Tüm yıl için öngörülen cari açığın yarısından fazlası, 2 ayda gerçekleşti.

*18,8 milyar dolarlık cari açığın; 14 milyar doları döviz rezervini eriterek 1 milyar doları ise kaynağı belirsiz para girişiyle karşılanmış. Son bir yılda Net Hata-Noksan kaleminden giren kaynağı belirsiz para 25 milyar dolar. Cari açığın bilinen imkanlarla finanse edilmesi, giderek güçleşiyor.”