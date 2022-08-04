Öztrak: Erdoğan koskoca bir ülkenin iflahını kesti

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından “Tam bir yıl önce bugün. Saat 22.35. Erdoğan sarayında çanak soruları cevaplıyor” notuyla yaptığı paylaşımla iktidara yüklendi. 1 yıllık ekonomik tabloyu gözler önüne seren Öztark, Erdoğan için “O günden sonra, koskoca bir ülkenin iflahını kesti” diye yazdı.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 yıl önce katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamaları paylaşarak o günden bu güne yaşana ekonomik değişimi gözler önüne serdi.

“ÜLKENİN İFLAHINI KESTİ”

“Tam bir yıl önce bugün. Saat 22.35. Erdoğan sarayında çanak soruları cevaplıyor.” diyen CHP’li Öztrak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“O gün enflasyon %19 idi; bugün %80. O gün $, 8,46 idi; bugün 17,96. O gün €, 10,02 idi; bugün 18,30. O gün benzin 7,82 TL idi; bugün 22,38 TL. O günden sonra, koskoca bir ülkenin iflahını kesti.”

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