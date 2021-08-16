Öztrak: Erdoğan, Türkiye’ye kurulan bu tuzağa nasıl razı olmuştur?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afganistan politikalarına tepki gösteren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Erdoğan, milletimizin huzuruna çıkmalıdır. Haziran ortasında, kapalı kapılar ardında, Yanına dışişlerinden bir görevli dahi almadan, Biden ile yaptığı pazarlığın detaylarını millete açıklamalıdır. Erdoğan Türkiye’ye kurulan bu tuzağa nasıl razı olmuştur? Veya razı edilmiştir?”

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanan CHP Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından parti sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Türkiye gündeminin ele alındığını ifade eden Öztrak, Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele geçirmesi, AKP’nin uluslararası politikaları ve Türkiye’ye yönelik mülteci akını hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“ERDOĞAN, AFGAN GÖÇMENLERİN ÜLKEMİZE GELMESİNE GÖZ KIRPIYOR”

Öztrakın açıklamalarından satır başları:

* Erdoğan, okyanus ötesinden yazılan Ve önüne konan metne göre sürekli rota değiştiriyor. Bir çıkıyor, “Finansı iyi yönettiğimiz için, Mültecileri almaya devam edeceğiz” diyor. Bir çıkıyor, “Türkiye yo lgeçen hanı değildir” diyor. Bir çıkıyor; “Sınırlarımızdan düzensiz göç akını söz konusu değil” diyor.

* Dün de Beyefendi çıkmış; “Türkiye olarak, İran üzerinden gerçekleşen Ve giderek yoğunlaşan, Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız” diyor. Bu çelişkili açıklamaların hepsi de, 10 gün içinde yapılıyor. Erdoğan, ABD’nin Afganistan’dan çıkma kararının ardından, Parave siyasi destek karşılığında, Afgan sığınmacıların ülkemize gelmesine göz kırpıyor.

* 20 yıldır Afganistan’da olan egemen güçlerin neden olduğu, Bu insani krizin yükünü de, Milletimize yıkmak istiyor. Buradan açıkça söylüyoruz. Ülkemizde 5 milyon Suriyeli var.

* Bunun üstüne bir de Afgan göçüne seyirci kalınması, Erdoğan Şahsım Hükümetinin, Milletimizi, bir kere daha, sırtından hançerlemesi olur. Esas olan bu devletin bekasıdır. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğidir. Ülkemizin demografik yapısına, göz göre göre, Zaman ayarlı kitlesel imha silahı yerleştirilmektedir.

“ERDOĞAN’IN ALTINA İMZA ATTIĞI OPERASYON”

* Afganlar Erdoğan-Biden görüşmesinden sonra, Türkiye’ye akın akın zaten gelmeye başladı. Arada 2 bin 500 kilometre var. Arada koca bir İran var. Ancak gelenler öyle düzensiz gelmiyor. Gayet düzenli. Gayet planlı, Gayet organize bir şekilde, Erdoğan’ın altına imza attığı bir operasyonla geliyor.

Erdoğan, milletimizin huzuruna çıkmalıdır. Haziran ortasında, kapalı kapılar ardında, Yanına dışişlerinden bir görevli dahi almadan, Biden ile yaptığı pazarlığın detaylarını millete açıklamalıdır. Erdoğan Türkiye’ye kurulan bu tuzağa nasıl razı olmuştur? Veya razı edilmiştir?

Bunu Türkiye’de Erdoğan’dan başka, Sadece Saray sosyetesine mensup Kavakçı’nın kızı bilmektedir. Muhataplarımız şunu bilsin ki, Kapalı kapılar ardında Erdoğan’ın verdiği sözler Erdoğan’ı bağlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi onayından geçmemiş hiçbir anlaşma, Türkiye Cumhuriyetini bağlamaz. Herkes bu açık gerçeğe göre ayağını denk alsın. Planlarını ona göre yapsın.

İKİ AY ÖNCE OLMAZ DENİLEN HER ŞEY OLDU

Dün Afganistan’da çok büyük bir kaos vardı. 300 bin kişilik, modern silahlarla donatılmış Afgan ordusu, Birkaç hafta içinde silahlarını bırakarak dağıldı. 75 bin kişilik Taliban milisleri, Doğru dürüst tek kurşun atmadan, Ülkenin tamamını ele geçirdi.

İki ay önce olmaz denilen her şey oldu. Kabil Taliban’ın eline geçti. Afganistan Cumhurbaşkanı ülkesini terk edip, Tacikistan’a kaçtı. Taliban Türk askerlerinin ayrılması için, 1 Eylül’e kadar süre verdi. Bu koşullar altında, Afganistan’daki Mehmetçiğimiz derhal ait olduğu yere, Ülkemize ve sınırlarımızın müdafaasına dönmelidir.

Erdoğan hala, Afganistan’da egemen güçlerin taşeronluğunu kapmak için, Taliban ile zemin yokluyor. Taliban ile inanç farklılığı yokmuş. Taliban lideriyle de görüşebilirmiş. Dün de Pakistan üzerinden Taliban’a çiçekler gönderdi.

“ERDOĞAN, DENTELLİ KEFEN BEZLİ TOSUNCUKLARINI YOLLASIN”

Erdoğan Afganistan’da illaki taşeronluk üstlenecekse, Dantelli kefen bezi kuşanan tosuncuklarını, Olmadı besleyip büyüttüğü SADAT’çılarını göndersin. Mehmetçiğinin üzerinden elini çeksin. Son kez uyarıyoruz. Afganistan’da Mehmetçiğimizin ayağına değecek en ufak taştan, Bizzat siz sorumlu olursunuz. Bölgemizde yeni bir kaosun kapıları aralanmıştır. Afganistan-İran-Türkiye aynı jeo-stratejik fay hattındadır.

Afganistan’daki kırılma tüm bölgeyi etkileyecektir. Bu konu milli bir mesele olarak ele alınmalı, Bir kişinin iki dudağı arasına bırakılmamalıdır.