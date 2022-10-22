CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye’ye kaynağı belirsiz finansman girişindeki olağanüstü artışı TBMM gündemine taşıdı. Sadece bu yılın ilk 8 ayında, kaynağı belirsiz para hareketlerinin izlendiği Net Hata ve Noksan kaleminden ülkeye giren paranın 28 milyar doları aşarak tarihi bir rekor kırdığını belirten Öztrak, “Kaynağı belirsiz para girişindeki rekorun sebebi ne?” diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yanıtlaması talebiyle, Türkiye’ye gelen kaynağı belirsiz finansmandaki artışla ilgili bir soru önergesi verdi.

“BU BÜYÜKÜLÜKTE BİR KAYNAĞI BELİRSİZ FİNANSMAN GİRİŞİ İZAHA MUHTAÇ”

Soru önergesinde, Ödemeler Dengesi verilerinde kaynağı belirsiz para giriş ve çıkışlarının takip edildiği “Net Hata ve Noksan” (NHN) kalemindeki olağanüstü gelişmelere dikkat çeken Öztrak, 2022’nin Ocak-Ağustos döneminde, kaynağı belirsiz finansman girişinin 28,3 milyar dolarla tarihi bir rekor kırdığını ifade etti. Bu büyüklükte kaynağı belirsiz finansman girişinin daha önce hiç yaşanmadığının altını çizen Öztrak, bunun mutlak surette izaha muhtaç olduğunu kaydetti.

“2011’DEN SONRA SİSTEMATİK ÇEKİLDE ARTIYOR”

Kaynağı belirsiz para girişlerinin izlendiği Net Hata ve Noksan verilerinin 1991 sonundan 2011’e kadar sıfır etrafında dalgalandığını belirten Öztrak, 2011 yılından sonra ise sistematik şekilde arttığını vurguladı.

“RUSYA’YA DOĞAL GAZ ÖDEMELERİNDE GECİKME Mİ VAR?”

Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’ye şu soruları yöneltti:

“2022’nin ilk sekiz ayında kaynağı belirlenemeyen finansman girişinin 28,3 milyar dolarla rekor kırmasının sebepleri nelerdir?

Güncellemelerle azalması beklenen NHN’nin güncellemelerin ardından, 2022’nin ilk sekiz ayında 8,3 milyar dolar artmasının sebebi nedir?

1992 sonu ile 2011 yılları arasında sıfır etrafında dalgalanan NHN, 2011’den sonra ne olmuştur da düzenli olarak artış göstermektedir?

Rusya‘nın Ukrayna’yı işgalinin ardından bu ülkelerden Türkiye’ye gelen ve normal yöntemlerle ilişkilendirilemeyen finansman girişinde artış olmuş mudur?

2022’de Rusya’dan ithal edilen doğal gaz karşılığı ödemelerde gecikme söz konusu mudur?

Rusya’dan ithal edilen doğal gaz için alternatif bir ödeme mekanizması oluşturulmuş mudur?

Oluşturulduysa bunun NHN üzerindeki etkisi nedir? Varlık Barışı olarak da bilinen ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına ait yurtdışındaki kaynakların ülkeye çekilmesini amaçlayan, sayısı ve sıklığı son yıllarda giderek artan yasal düzenlemelerin kaynağı belirlenemeyen finans girişinde etkisi olmuş mudur?

Son yıllarda NHN kalemindeki sistematik artışın olası nedenlerini araştırmak üzere Bakanlığınızda herhangi bir girişim veya çalışma başlatılmış mıdır?”

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