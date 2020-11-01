Öztrak: Merkez’in rezervleri eksi bakiye veriyor, kasasında hiç para kalmadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası (MB) rezervlerinin eksi bakiye verdiğini ve gelecek yıl faize ödenecek tutarın 180 milyar liraya çıkacağını söyledi.

Öztrak SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, MB’nin swap (takas) hariç net rezervlerinin eksi 48.7 milyar dolar olduğunu belirterek, şunları söyledi:

* Türkiye dolar basmıyor. O nedenle döviz satarak döviz kuru ancak bir yere kadar tutulabiliyor.

* Yılbaşından bu yana net rezervlerdeki erime 85 milyar doları aştı. Son 6 aydır, MB rezervleri eksi bakiye veriyor.

* Kuru tutmak için milyarlarca doların birilerine peşkeş çekilmesi sonucunda MB’nin kasasında kendisine ait para kalmadı.

“BİRİLERİ VOLİYİ VURUYOR”

“Birileri dolar kurundaki hareketlerden voliyi vururken, milletimiz bunların maliyetini olağanüstü bir faizle ödeme riskiyle karşı karşıya bırakıldı” diye konuşan Öztrak, “Şimdi hem faizler hem de döviz kuru aynı anda yükseliyor. Dolar 8 lira 35 kuruşa dayanmışken, gösterge tahvil faizi son bir yılın, MB’nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti son 10 ayın rekorunu kırıyor” ifadelerine yer verdi.

Yaşanan bu buhranın altında yatan en büyük nedenin yönetime güven kalmaması olduğuna dikkat çeken Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Türkiye 500 puanı aşan risk sigorta primiyle, kendi ligindeki en yakın rakibi Güney Afrika’yı neredeyse ikiye katlamış durumda.

* Dışarıdan ancak tefeci faiziyle borçlanabiliyor. Almanya’da 10 yıllık tahvil faizleri negatifken, ABD 10 yıllık tahvil faizi binde 7 iken, birkaç yıl önce ekonomisi iflas noktasına gelen Yunanistan bile 10 yıl vadeyle borçlanmasını sıfıra yakın faizle yaparken, bizde 5 yıl vadeli borcu dışarıdan ancak yüzde 6.4 faiz vererek bulabildiler.

Hataların faturasının da işsiz kalanlara, siftah edemeyen esnafa, girdi ve ürün fiyatı arasına sıkıştırılan çiftçiye, borcun altında ezilen küçük ve orta büyüklükte işletmelere yani millete çıktığını belirten Öztrak, “İşsiz sayısı 10.5 milyona dayandı. 2.5 milyon vatandaşımız istihdamda göründüğü halde iş başında değil. 15-29 yaş arasında 5.9 milyon gencimiz ise ne çalışıyor ne de okuyor” diye konuştu.

“FAİZ LOBİLERİNİN BÜTÇESİ”

2021 bütçesinin millete iş de, aş da vermediğini vurgulayan Faik Öztrak, “Bu, faiz lobilerinin ve saray sosyetesinin yüzünü güldüren bir bütçe” dedi.

Gelecek yıl faize ödenecek paranın yüzde 31 artışla 180 milyar liraya çıkacağını belirten Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bu, toplanacak vergilerdeki artışın iki katı. Vatandaşa hizmet için yapılacak harcamalardaki artış, vergilerdeki artışın ancak yarısı.

* Milletin ödeyeceği vergilerle yine faiz lobileri ve saray sosyetesi ihya ediliyor. 2009’daki yanlış kararların ardından hızla artan şirketlerin net döviz borcu 162 milyar dolar.

* Sene başından bu yana TL dolar karşısında 2.3 lira değer kaybetti, şirketlerin borcu 375 milyar lira arttı. Döviz kazanmayanlar borcu çevirmekte zorlanıyor.

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