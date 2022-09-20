Öztrak: Yatırımcıları silkeleten bir bakan o koltukta oturamaz

Yazan:
Alaturka Online
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CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yatırım tavsiyesi vermesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Öztrak, böyle bir olayın dünyada görülmemiş olduğuna dikkat çekerek, “Tavsiyesiyle yatırımcıları silkeleten bir bakan, O koltukta bir dakika oturamaz” paylaşımında bulundu.

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Öztrak: Yatırımcıları silkeleten bir bakan o koltukta oturamaz

Öztrak’ın paylaşımının tamamı ise şöyle:

“Dünyanın hiç bir yerinde, Hazine ve Maliye Bakanı ‘yatırım tavsiyesi’ vermez. Oldu da verdi. Tavsiyesiyle yatırımcıları silkeleten bir bakan, O koltukta bir dakika oturamaz.”

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