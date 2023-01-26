Öztrak’tan 1950 seçimlerine gönderme: ‘Artık yeter!’ 

CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın seçim tarihini Demokrat Parti’nin (DP) 1950 seçimlerinde kullandığı “Yeter, söz milletindir” sloganıyla açıklamasına göndermede bulundu.
“HARUN OLACAĞIZ DERKEN, KARUN OLANLARA, ‘ARTIK YETER!’”
Sosyal medya hesabından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun üzerinde ‘Yeter söz milletin’ yazılı fotoğrafını paylaşan Öztrak, “Ucube tek adam rejimine, ‘Artık yeter!’ Yolsuzluklara, ‘Artık yeter!’ Yoksulluğa, ‘Artık yeter!’ Yasaklara, ‘Artık yeter!’ Harun olacağız derken, Karun olanlara, ‘Artık yeter!’ Bir yüzükle siyasete başlayıp, servetine servet katanlara, ‘Artık yeter!’ Yeter! Söz milletin!” dedi.