Öztrak’tan Erdoğan’a prompter tepkisi! “Yalan Rüzgârı artık hiç reyting almıyor!”





CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısında açıklama yaptı. Faik Öztrak, "Bölgemizdeki tüm ülkelerin, Kendine ait ulusal yangın söndürme hava filosu var. Rusya’nın, Yunanistan’ın, İspanya’nın, Hırvatistan’ın, Portekiz’in, Fransa’nın, İtalya’nın ve doğu komşumuz İran’ın… Ama bizim yok. Beyefendi çıkıyor; önümüzdeki yıl, O da belki “kendimize ait uçağımızı satın alacağız” diyor. Sözde itibarı için 13 uçak alan Erdoğan’ın aklına, yangın söndürme uçağı almak, 20 yılda yanan orman alanı, iki haftada yanıp, kül olduktan sonra geliyor. Ona da“belki alırız” diyor. Ne demiş atalar? Arsızlığa söz, pişkinliğe yüz dayanmazmış…" ifadelerini kullandı. Beyefendi çaresiz, ama caka satmaktan da vazgeçmiyor. Olmayan, “sözde” itibarını kurtarmak için, Yandaş televizyonlarda, Program üstüne, program yapıyor… Gazeteci görünümlü yandaşlara, Sorular önden veriliyor. Cevaplar da arkadaki ekranlara yazılmış. Yetmeyen yerde de, sufleler veriliyor. Senaryosu sarayda yazılmış bu müsamerede, Beyefendi kendi çalıyor, kendi oynuyor… Buna da istişare diyor. Metal yorgunluğu, Paslanmışlık, çürümüşlük alıp başını gitmiş. Vatandaş nezdinde tükenmişlikleri, Bitmişlikleri zirve yapmış. Oynanan bu “Yalan Rüzgârı” artık hiç reyting almıyor. Bir kere bu senaryonun replikleriyle, Milletin yaşadıklarıve gördükleri birbirini tutmuyor. Beyefendi çıkıp, “Dünyada yangına en hızlı müdahale eden ülke konumuna geldik” diyebiliyor. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #faiköztrak #erdoğan #haber #prompter #haberler