Öztrak’tan sistem eleştirisi: İstikrarın en çok kaybolduğu alan ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabinesi atanmasının 4’üncü yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, kabinedeki görev değişimlerine dikkat çekerek iktidara eleştirilerde bulundu. Öztrak, “İstikrarın en çok kaybolduğu alan ise ‘ekonomi yönetimi’ oldu” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabinesinin Resmi Gazete’de yayımlanarak, görevine başlamasının 4’üncü yıl dönümünde eleştirilerde bulundu.

“BAKANLARIN % 41’İ YA GÖREVDEN ALINDI YA DA GÖREVDEN AFFINI İSTEDİ”

4 yılda kabinedeki görev değişimlerine dikkat çeken Öztrak, “Bundan tam 4 yıl önce ülkeye ‘güven’ ve ‘istikrar’ getireceği söylenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin kabinesi Resmi Gazetede yayımlanarak, görevine başladı. 4 yılda yönetimde istikrar kalmadı. Atama bakanların % 41’i ya görevden alındı, ya da görevden affını istedi” dedi.

“İSTİKRARIN EN ÇOK KAYBOLDUĞU ALAN EKONOMİ”

Öztrak, istikrar eleştirisinde bulunarak açıklamalarını şöyle sürdürdü:

* “İstikrarın en çok kaybolduğu alan ise ‘ekonomi yönetimi’ oldu. Damat ile beraber son 4 yılda üç ‘Hazine ve Maliye Bakanı’ gördük. Yine bu dönemde 4 TCMB Başkanı, 5 TÜİK başkanı ile tanıştık. Ekonomi yönetimindeki istikrarsızlık, ekonomik verilerde de kendisini gösterdi.

“DOLAR KURU 4,54 TL İDİ, 17,29 TL OLDU”

* Cumhurbaşkanlığı Kabinesi göreve başladığında; Dolar kuru: 4,54 TL idi. Bugün 17,29 TL. Cumhurbaşkanlığı kabinesi göreve başladığında; Enflasyon % 15 idi. Bugün enflasyon % 79. Cumhurbaşkanlığı kabinesi göreve başladığında; Ülkenin Risk Primi (CDS) 315 idi. Bugün 858.”

“ŞİMDİ SIKILMADAN SABIR İSTİYORLAR”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, vatandaştan ‘sabır’ istediği açıklamasına göndermede bulunarak sözlerine devam eden Öztrak, şöyle dedi:

* “Ülkeye istikrar ve güven getireceği söylenen bu ucube rejim, ülkemizde son dört yılda ne istikrar, ne güven ne de huzur bıraktı. Milletimiz perişan oldu.

* 4 yıl önce milletimize ‘verin yetkiyi, görün etkiyi’ diyenler, ülkemizi uçurumdan aşağı yuvarladı. Şimdi sıkılmadan hala milletten sabır istiyorlar. Millet size 20 yıl sabretti de ne oldu? Millette artık sabredecek hal kalmadı. Getirin sandığı, milletin terazisinden kaçmayın.”

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