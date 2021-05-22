Öztunç vurgun iddiasını sordu, bakanlık geçiştirdi

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, iddiaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na 17 Mart 2021’de resmi olarak sordu. Soru önergisi vermesinin nedenini, “AKP’ye yakınlığı ile bilinen şirketlere yap-işlet-devret modeliyle yaptırılan Kuzey Marmara Otoyolu’nda, iş bitimi sonrası sözleşmede değişikliğe gidilerek araç geçiş garantisi 4 katına kadar artırıldı Bu da yetmezmiş gibi işletme süresi 9 yıldan 13 yıla uzatıldı” olarak açıklayan Öztunç, bakanlıktan aşağıdaki soruların çevaplandırılmasını istedi:

ŞARTLAR NEDEN DEĞİŞTİRİLDİ?

1-Kuzey Marmara Otoyolu ihalesi bittikten sonra ihale şartları, iş bitimi sonrası ödemeler başladığında neden değiştirilmiştir? Yapılan değişiklikler nelerdir? Bu değişikliklerde kamunun yararına herhangi bir düzenleme yapılmış mıdır?

2-Kuzey Marmara Otoyolu’nun sözleşme süresi ne kadardır? Bu süre, iş bitiminden sonra sözleşmede belirtilen süreye ilave olarak ne kadar arttırılmıştır? Bu sürenin arttırılma gerekçesi nedir?

3-Bu otoyolun sözleşmesindeki araç garantisi taşıt/gün olarak ne kadardır? Sözleşmedeki taşıt garanti sayısı (taşıt/gün) otoyol bitiminde neden değiştirilmiştir? Yapılan artış miktarı ne kadardır?

4-İhale sonrası yapılan bu değişikliler ile ilgili talimatı kim vermiştir?

ŞAŞIRTAN CEVAP

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un soru önergesine şu cevap verildi:

“Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında görevli şirketler, söz konusu işlerin finansmanının temini, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, işletme süresi boyunca her türlü bakımı ve sözleşme süresi sonunda otoyolun borç ve taahhütlerinden ari, bakımlı, çalışır, kullanılabilir durumda ve bedelsiz olarak idareye devretmekle yükümlüdür. Diğer taraftan, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nde tüm iş ve işlemler uygulama sözleşmelerinde yer alan hükümler çerçevesinde ve mevzuata uygun olarak yürütülmektedir.”

BUNUN ADI YANDAŞA PEŞKEŞTİR

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin sözleşme şartlarının devletin aleyhi, işletici ortakların lehine olarak yeniden düzenlenmesinin, yandaş firmalara peşkeş olduğunu kaydeden Öztunç, şunları söyledi:

“Projenin toplam bedeli 3.5 milyar dolar olarak açıklandı. Sonra, 1.2 milyar dolarlık artırıma gidildi. Bu artırımı neye göre yaptılar, kimse açıklamadı. Projenin şartlarının iş bitimi sonrası neden değiştiğini, sözleşme süresinin kaç yıl olduğunu, vurgun talimatını verinin kim olduğunu soruyoruz. Her zamanki aymazlıklarıyla, alakasız cevaplarla vurgunun üstünü örtmeye çalışıyorlar. Şaşırdık mı? Hayır. Sözleşme süresini soruyoruz cevap yok. Sürenin ne kadar uzatıldığını soruyoruz, cevap verilmiyor. Artırılma gerekçesi açıklanmıyor. Sözleşmede geçiş garantisi verilen araç sayısı 3-4 kat artırılıyor. Ama, bu saklanılmaya çalışılıyor. Maalesef, AKP vatandaşın kaynaklarını, kendi yandaşlarının cebine aktarmaya, vurgun düzenini tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor. Ama, şunu bilsinler ki CHP iktidarında bu vurgunlara karışan kim olursa olsun hesabı sorulacak.”