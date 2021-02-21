Pak-Türk Maarif Okullarına giriş sınavına 7 bini aşkın öğrenci katıldı

İSLAMABAD/ANKARA (AA) – Pakistan'da Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarının her yıl düzenlediği Maarife Giriş Sınavı (MAGİS), 23'ü aşkın şehirdeki 57 sınav merkezinde 7 binden fazla öğrencinin katılımıyla yapıldı.

Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarından yapılan yazılı açıklamada, her yıl ülke genelinde 6. ve 9. sınıftaki öğrencilere yönelik düzenlenen MAGİS'le, nitelikli öğrencilerin okula kabulünün yanı sıra onlara iyi bir eğitim ve burs imkanı sunmanın hedeflendiği belirtildi.

MAGİS 2021'in, geçen yıla benzer şekilde Pakistan'ın tüm bölgelerinde düzenlendiği aktarılan açıklamada, sınavın ülke genelinde 23'ü aşkın şehirde ve 57 sınav merkezinde yapıldığı kaydedildi.

Sınav merkezlerinde, oturma kapasitesinden sınavda görevli personele kadar gerekli tüm düzenlemelerin yapıldığı vurgulanan açıklamada, sınava 7 binden fazla öğrencinin girdiği bildirildi.

Açıklamada, öğretmenlerin ve velilerin, zeki öğrencilere sunduğu eğitim imkanları nedeniyle Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarına memnuniyetini dile getirdiği de kaydedildi.

– "TMV, Pakistan için verimli programları hayata geçirmeyi hedefliyor"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen TMV Pakistan Ülke Temsilcisi Harun Küçükaladağlı da kardeş Pakistan'daki öğrencilere böyle bir fırsat sunmanın kendileri için ayrıcalık olduğunu ifade etti.

TMV Pakistan'ın hedeflerinin, iki ülke ilişkilerinin köklerine dayandığını belirten Küçükaladağlı, şunları kaydetti:

"Görevimiz, Pakistan'da eğitim sektörünün geleceğine daha fazla yatırım yapmaktır. TMV, Pakistan için verimli programları hayata geçirmeyi hedefliyor. Bu hedefler, amaca yönelik oluşturulmuş okul ya da kolej kampüslerini içeriyor, uluslararası standartlardaki akademik hizmetlerle uygun fiyatlı kaliteli eğitim sağlamayı kapsıyor."

Küçükaladağlı, iki ülke ilişkilerinde en büyük eğitim ortaklığı adımlarının atıldığına işaret ederek gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmek için TMV'nin kardeş ülkelerdeki ortaklıkları harekete geçirme yoluna girdiğini ve bilim, teknoloji ile eğitimdeki ilerlemeleri hedeflediğini belirtti.