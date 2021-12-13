Pakdemirli: Dünyada bir gıda terörü esiyor, fiyatlarda ciddi artış var

Gıda fiyatlarıyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Dünyanın içerisinde olduğu bir durum var. Henüz bu maskeleri çıkaramadık. Tüm dünyada bir gıda terörü esiyor. Gıda fiyatları, girdi fiyatlarında, tüm fiyatlarda çok ciddi bir artış var. Maalesef istediğimizin ötesinde bir artış var” dedi.

Orhan BOZKURT

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi’nin kapanış toplantısına katılmak için Erzurum’a geldi. Bakan Pakdemirli, AKP Erzurum İl Başkanlığı binasında partililerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli, “Tarım için, hayvancılık için su önemli. Bundan sonra da artık suyun daha az olacağı bir döneme doğru giriyoruz, bunu hep beraber müşahede ediyoruz. Son 2 senedir yağışlarının aşağı yukarı yüzde 25 – yüzde 25 azalmak kaydıyla yani ortalama bir seviyenin geçen yıl yani 2021 yılında ortalama yağışlarımız normal bir yağışın yüzde 50’sinin altında gerçekleşti. Bununla mücadelenin tek yolu sulama ve depolama sistemlerini bitirmek, bunlarla alakalı yatırımları tamamlamak gerek. Önümüzde çok büyük yatırımlar olmakla beraber, bugüne kadar da çok büyük işler de yaptık. Türkiye’de sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle, dile kolay 613 tane baraj bitirdik” dedi.

‘DÜNYADA BİR GIDA TERÖRÜ ESİYOR’

Şubat ayından itibaren emtia fiyatlarından dünyadaki büyük fonların yavaş yavaş çekileceğini anlatan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, “Tüm dünyada bir gıda terörü esiyor. Gıda fiyatları, girdi fiyatlarında, tüm fiyatlarda çok ciddi bir artış var. Maalesef istediğimizin ötesinde bir artış var. Türkiye’de olduğu gibi tüm dünyada kuraklık, belirli yerlerde üretim azlığı var. Bugünkü fiyatların artışının sebebini ortaya koyacak da bir şey yok.” dedi.

‘BU DÖNEMİ ÖNEMLİ BİR SORUN OLMADAN ATLATTIK’

Buğday fiyatlarının dünya piyasalarında 1 buçuk, 2 misline geldiğini ifade eden Bakan Pakdemirli şu açıklamalarda bulundu:

“Ayçiçeğinin fiyatı 2 misline gelmiş durumda. Bakanlık olarak şöyle bir öngörü yapabiliyoruz. Pandemi ile ilgili riskler ortadan kaldıktan sonra dünyadaki bu fiyat karmaşasının doğru ve düzgün bir yere geleceğini düşünüyoruz.

Bu fiyatlarında artmasındaki ana sebeplerden bir tanesi dünyadaki büyük fonlar daha önceden hiç girmedikleri kadar gıda ve emtiaların üzerine girmeye başladılar. Şubat ayından itibaren emtia fiyatlarından dünyadaki büyük fonların yavaş yavaş çekileceğini düşünüyoruz. Böyle bir dönem Türkiye’nin idare etmesi zor olan bir dönemdi ama AK Parti’nin güçlü iktidar kadrolarıyla bu dönemi önemli bir problem olmadan atlattık.”

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