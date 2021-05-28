Pakistan, BM'nin İsrail'in ihlallerini soruşturacak uluslararası bağımsız komisyon kurulması kararından memnun

İSLAMABAD (AA) – Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin, dünkü Filistin Özel Oturumu'nda kabul edilen ve İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukuku ihlallerini soruşturmak üzere, bağımsız bir uluslararası komisyon kurulmasını öngören kararını memnuniyetle karşıladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Konsey'in söz konusu oturumunun ve kararının, sistematik cezasızlığı ve adaletsizliği sona erdirmek ve anlamlı bir hesap verebilirlik başlatmak için küresel kararlılığı temsil ettiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, BM İnsan Hakları Konseyi'nin dünkü Filistin Özel Oturumu'nda kabul edilen ve İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği ihlalleri soruşturacak bağımsız bir komisyon kurulmasını öngören kararı memnuniyetle karşılanırken uluslararası hukuka ve Filistin halkının onur ve haklarına saygının sağlanması gereği söz konusu kararın etkili bir şekilde uygulanmasının umulduğu kaydedildi.

– İsrail'in Filistinlilere "sistematik ayrımcılık ve baskısı" da incelenecek

Kabul edilen tasarıyla, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında ve İsrail'deki insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen uluslararası bağımsız soruşturma komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

Tasarıya göre, bağımsız soruşturma komisyonu, İnsan Hakları Konseyi Başkanı Fijili Nazhat Shameem Han tarafından atanacak ve 13 Nisan 2021'e kadar ve bu tarihten itibaren iddia edilen tüm uluslararası insan hakları hukuku ihlalleri ve suistimalleri soruşturacak.

Ayrıca ulusal, etnik, ırksal veya dini kimliğe dayalı sistematik ayrımcılık ve baskı dahil devam eden gerilimlerin, istikrarsızlığın ve çatışmaların nedenleri de mercek altına alınacak.