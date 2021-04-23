Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu: (2)

İSTANBUL/ANKARA (AA) – Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Afganistan barış sürecine ilişkin "Afganistan meselesinde en büyük acıyı Pakistan yaşamıştır." dedi.

Kureyşi, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

Afganistan’ın acı çektiğinde kendilerinin de acı çektiğini belirten Kureyşi, "Özellikle Afganistan meselesinde en çok acı çeken ülke, Pakistan olmuştur. İnsani ve iktisadi olarak büyük kayıplar yaşadık. Afganistan barış sürecinin başarılı olması en çok Pakistan’ı sevindirecektir." ifadesini kullandı.

Kureyşi, Afganistan konferansının ertelenmesinin çok önemli ve İstanbul’da gerçekleşen üçlü zirvenin büyük faydaları olduğuna işaret ederek, görüşmelerde barış sürecini bütün yönleriyle masaya yatırma fırsatı bulduklarını, ekonomik iş birliği konularını da ele aldıklarını aktardı.

– "Düzensiz göçmenler konusunun acilen çözülmesi gerekiyor"

Görüşmede, bölge ülkelerinin birbirlerine ulaşım imkanlarının geliştirilmesinin önemini teyit ettiklerini vurgulayan Kureyşi, şunları kaydetti:

"Üçlü toplantımızda düzensiz göçmenler ve sığınmacılar konusunu konuştuk. Düzensiz göçmenler konusu, bölgemiz için büyük bir sorun ve acilen çözülmesi gerekiyor. Bunu da sadece birlikte hareket edersek çözebiliriz. Çünkü hiçbir ülke bunu tek başına çözemez. Üç ülke, bu meseleyi çözme konusunda hemfikir olduk ve hazırlanan bildiriyle de birlikte ilerleme arzumuzu teyit etmiş olduk."

(Bitti)