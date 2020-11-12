Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

İSLAMABAD (AA) – Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 1708 vaka belirlendi, toplam sayı 348 bin 184’e yükseldi.

Son 24 saatte 21 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 7 bin 21'e, iyileşenlerin sayısı ise 320 bin 65’e ulaştı.

Ülke genelinde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 5’i geçti. Bu oran, ağustosta yüzde 2,37’ye kadar düşmüştü.

Öte yandan, başkent İslamabad dahil olmak üzere, Lahor ve Multan gibi şehirlerin bazı bölgelerinde Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulamasına gidildi.

Pakistan'da günlük vakalarda son 3 aydır gözle görülür bir düşüş yaşanıyordu. Son haftalarda ise Kovid-19 vakalarında yeniden artış gözlemleniyor.

7 Kasım'da hükümet, artan vakalara karşı yeni tedbirler alındığını duyurmuştu.

Bu kapsamda, aralarında İslamabad, Karaçi ve Lahor’un bulunduğu 16 şehirde maske takmayanlara para cezası uygulaması başlatılmış, 20 Kasım’dan geçerli olmak üzere kapalı alanlarda düğünlerin yapılması yasaklanmıştı. Açık alanlarda yapılan düğünler ise 1000 kişiyle sınırlandırılmıştı.

Yine söz konusu şehirlerde, kamu ve özel şirket çalışanlarının yarısının evden çalışma düzenine geçmesi talep edilmişti.

Pakistan'da 30 Ekim'de 24 saatte yaşanan vakalar 29 Temmuz’un ardından ilk defa 1000'i aşmıştı.

– Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 3 bin 770 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 448 bin 118’e yükseldi.

Virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 75 artışla 14 bin 836’ya, iyileşenlerin sayısı 3 bin 241 artışla 378 bin 982’ye çıktı.

– Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ülkedeki Kovid-19 vakaları 822 artarken toplam vaka sayısı 42 bin 872'ye, aktif vakalar ise 11 bin 497'ye yükseldi.

Bugün 769 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 31 bin 73 oldu.

Son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 302'ye ulaştı.

– Japonya

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1546 artarak 112 bin 880’e, ölü sayısı 12 artışla 1876’ya yükseldi.

Son bir günde 26 bin 134 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde yoğun bakım servislerinde 204 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor.