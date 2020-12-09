Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

İSLAMABAD (AA) – Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 963 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 426 bin 142’ye yükseldi.

Son 24 saatte 60 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 8 bin 547’ye, iyileşenlerin sayısı 372 bin 271’e ulaştı.

Pakistan’da 26 gündür günlük vakalar 2 binin üzerinde seyrediyor.

Dün, 24 saatte 89 kişi hayatını kaybetmiş, bu son 5 ayda bir günde kaydedilen en yüksek ölüm olmuştu.

Öte yandan, başkent İslamabad’da ülkenin simgelerinden olan Faysal Camisi’nde namaz kılmak yasaklanmıştı. Bir sonraki emre kadar namazların caminin avlusunda kılınmasına karar verilmişti.

– Endonezya

Endonezya’da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 171 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi.

Toplam can kaybının 18 bin 171’e yükseldiği ülkede, vaka sayısı 6 bin 58 artışla 592 bin 900’e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 948 artışla 487 bin 445’e çıktı.

– Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 959 artarak toplam 76 bin 265'e yükseldi.

Bugün 1068 hasta sağlığına kavuşurken iyileşenlerin sayısı toplam 65 bin 124, aktif vakalar 10 bin 748 oldu.

Son 24 saatte 5 Kovid-19 vakasının yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 393'e ulaştı.

Öte yandan Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Pahang eyaletine bağlı Bentong bölgesinin yarından itibaren 23 Aralık'a kadar karantinaya alınacağını açıkladı.

Brunei ile sınırı olan Sabah eyalet yönetimi ise Kovid-19 salgınında yeşil ülkeler arasında yer aldığı için Brunei ile karşılıklı seyahatin en kısa zamanda serbest bırakılacağını duyurdu.

– Japonya

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 810 artarak 170 bin 157’ye, ölü sayısı 42 artışla 2 bin 500’e yükseldi.

Son bir günde 41 bin 835 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 555 kişinin yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.