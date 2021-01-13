Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

İSLAMABAD (AA) – Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 123 yeni tespitle vaka sayısı 508 bin 824’e yükseldi.

Son 24 saatte 55 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 10 bin 772, iyileşenlerin sayısı 464 bin 950’ye çıktı.

Öte yandan dün, Başbakan İmran Han’ın Sağlık Danışmanı Faysal Sultan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şubatın ilk haftasında 1,1 milyon doz Çinli Sinopharm firmasının aşısının ülkeye ulaşacağını söylemişti.

Sultan, söz konusu aşıyla yaklaşık 500 bin kişinin aşılanmasının planlandığını kaydetmişti.

– Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 11 bin 278 artışla 858 bin 43'e yükseldi.

Bugün 7 bin 657 kişi daha sağlığına kavuştu, toplam iyileşen kişi sayısı 703 bin 464 oldu.

Son 24 saatte 306 kişinin Kovid-19'dan yaşamını yitirdiği ülkede, virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 24 bin 951'i buldu.

– Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 985 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 144 bin 518'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 994 kişi daha iyileşirken, virüsü yenenlerin sayısı 111 bin 578, aktif vakalar ise 32 bin 377 oldu.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 artışla 563'e ulaştı.

– Japonya'da vaka sayısı 300 bini geçti

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 870 artarak 304 bin 752’ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 97 artışla 4 bin 289’a yükseldi.

Son bir günde 88 bin 990 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 900 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.