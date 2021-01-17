Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

İSLAMABAD (AA) – Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 2 bin 521 yeni vakayla toplam vaka sayısı 519 bin 291'e yükseldi.

Son 24 saatte 43 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 10 bin 951'e ve iyileşenlerin sayısı 473 bin 991’e çıktı.

– Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 287 artarak 818 bin 386’ya yükseldi.

Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 220 artışla 25 bin 987’ye, iyileşenlerin sayısı 9 bin 102 artışla 736 bin 460’a ulaştı.

– Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 3 bin 339 arttı, toplam vaka sayısı 158 bin 434'e çıktı.

Bugün 2 bin 676 kişi sağlığına kavuştu, toplam iyileşen kişi sayısı 120 bin 51 oldu.

Son 24 saatte 7 kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirirken toplam ölü sayısı 601'e ulaştı.

– Japonya

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 759 artarak 331 bin 256’ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 49 artışla 4 bin 538’e yükseldi.

Son bir günde 48 bin 367 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 972 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.