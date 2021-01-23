Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

İSLAMABAD (AA) – Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1927 yeni vakayla ülkedeki vaka sayısı 530 bin 818’e yükseldi.

Son 24 saatte 43 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 247’ye ve iyileşenlerin sayısı 484 bin 508’e çıktı.

– Endonezya

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte 9 bin 912 ile en yüksek sayıda vaka iyileşmesi görülürken, iyileşenlerin sayısı 791 bin 59’a ulaştı.

Virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 211 artarak 27 bin 664’e, Kovid-19 vaka sayısı ise 12 bin 191 artarak 977 bin 474’e çıktı.

Bu arada Kovid-19 ile Mücadele Gücü Başkanı Doni Monardo'nun test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

– Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Kovid-19 vakaları son 24 saatte 4 bin 275 artarak 180 bin 455'e yükseldi.

Bugün 4 bin 313 kişi daha sağlığına kavuşurken iyileşen kişi sayısı 137 bin 19, aktif vakalar ise 42 bin 746 oldu.

Son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 salgınında ölü sayısı 667'ye çıktı.

Öte yandan Eğitim Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle bir süredir ertelenip ertelenmeyeceği tartışılan ortaokul ve lise öğrenci seçme sınavlarının, 22 Şubat'tan itibaren kademeli olarak yapılacağını açıkladı.

Bakanlık, sınav esnasında okullarda Kovid-19 tedbirlerinin çok sıkı bir şekilde uygulanacağını ve öğrencilerin sağlık güvenliğinin temin edileceğini vurguladı.

– Japonya'da ölü sayısı 5 bini geçti

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 717 artarak 362 bin 445’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 83 artışla 5 bin 77’ye yükseldi.

Son bir günde 102 bin 542 kişiye virüs testi yapılırken, 6 bin 308 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1009 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.