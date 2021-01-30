Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

İSLAMABAD (AA) – Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 183 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 543 bin 214’e yükseldi. Son 24 saatte 63 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 623’e ve iyileşenlerin sayısı 498 bin 152’ye çıktı.

– Endonezya

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 14 bin 518 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkan Endonezya'da, toplam vaka sayısı 1 milyon 66 bin 313'e ulaştı.

Ülkede 10 bin 242 kişi sağlığına kavuşurken, virüsü yenenlerin sayısı 862 bin 502 oldu.

Son 24 saatte 210 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 29 bin 728'e çıktı.

– Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 5 bin 728 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısı görüldü, toplam vaka sayısı 209 bin 661'e yükseldi.

Bugün 3 bin 805 kişi daha sağlığına kavuştu, iyileşen kişi sayısı 161 bin 527, aktif vaka sayısı ise 47 bin 388 oldu.

Son 24 saatte 13 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 746'ya yükseldi.

– Japonya

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 345 artarak 388 bin 15’e, virüse bağlı can kaybı 91 artışla 5 bin 701’e yükseldi.

Son bir günde 83 bin 538 kişiye virüs testi yapılırken, 5 bin 344 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 974 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.