Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

İSLAMABAD (AA) – Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 876 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 623 bin 135’e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 42 artışla 13 bin 799’a, iyileşenlerin sayısı 579 bin 760’a çıktı.

– Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 656 artışla 1 milyon 455 bin 788’e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 108 artarak 39 bin 447’ye, iyileşenlerin sayısı 5 bin 760 artarak 1 milyon 284 bin 725’e çıktı.

– Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 1671 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 331 bin 713'e yükseldi.

1585 kişi daha sağlığına kavuşurken virüsü yenenlerin sayısı toplam 316 bin 42'ye çıktı.

Son 24 saatte 4 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da can kaybı 1229 oldu.

– Japonya

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1517 artarak 456 bin 459’a, virüse bağlı can kaybı sayısı 19 artışla 8 bin 830’a yükseldi.

Son bir günde 73 bin 479 kişiye virüs testi yapılırken 1201 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 332 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.