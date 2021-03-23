Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

İSLAMABAD (AA) – Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 270 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 633 bin 741'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 72 artışla 13 bin 935'e, iyileşenlerin sayısı 585 bin 271'e çıktı.

Ülkede en son Temmuz 2020'de kayda geçen yüksek vakaların tekrar görülmesi, Kovid-19 vakalarındaki üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Öte yandan, Pakistan'da ulema, salgına karşı Kovid-19 aşısı olmanın İslam şeriatı altında yasal ve caiz olduğuna dair fetva yayımladı.

Pakistan'ın Kovid-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, mevcut Kovid-19 kısıtlamalarının 3 hafta daha uzatıldığını açıkladı.

Umar, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranının yüzde 8’i aştığına dikkati çekerek, kısıtlamaların genişletileceğini söyledi.

Bu kapsamda restoranlarda içeride yemek yeme yasağı devam edecek, restoranların dışında ise saat 22.00'ye kadar yemek yenilebilecek.

Kapalı alanlarda toplantı, spor etkinliği ve festival düzenleme yasağı sürerken, sinema ve eğlence parkları da kapalı kalmaya devam edecek.

Devlet ve özel sektörde, yüzde 50 evden çalışma politikası sürdürülecek. Şehirlerarası otobüsler yüzde 50 yolcu kapasitesi ile hizmet verecek.

– Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 297 artarak 1 milyon 471 bin 225'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 154 artarak 39 bin 865'e, iyileşenlerin sayısı 6 bin 954 artışla 1 milyon 304 bin 921'e çıktı.

Öte yandan yetkililer, nisanda Oxford-AstraZeneca aşısından 3 milyon dozun daha ülkeye geleceğini belirtti.

– Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 1384 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 335 bin 540'a ulaştı.

Bugün 1058 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 319 bin 842 oldu.

Son 24 saatte 6 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1244'e yükseldi.

Öte yandan Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, Singapurlu mevkidaşı Vivian Balakrishnan ile yaptığı görüşmenin ardından, iki ülke arasındaki seyahatleri kolaylaştırmak için adımlar atılacağını duyurdu.

Bakan Hişamuddin, iki ülkenin birbirlerinin aşı sertifikalarını tanıyacağını ve böylece aşı yaptıranların kara sınırından girişlerinin kolaylaşacağını belirtti.

– Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1503 artarak 459 bin 900'e, virüse bağlı can kaybı sayısı da 53 artışla 8 bin 936'ya çıktı.

Son bir günde 54 bin 217 kişiye virüs testi yapılırken, 1087 kişinin taburcu edildiği ülkede, 320 kişi, yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.